広島土産として親しまれている「もみじまんじゅう」の店舗を巡る「食べ比べツアー」が廿日市市で開かれました。■ガイド「1906年明治39年創業の高津堂さんです」廿日市市宮島口で開催されたのは「もみじまんじゅう食べ比べモニターツアー」です。この企画は、事業者を支援する県観光連盟の取り組み「HYPP」の一環で、イベントなどを企画する企業「ハーストーリープラス」が試験的に実施しまし