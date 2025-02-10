ファミリーマートは2月11日より、ファミチキ史上で最大量＆最濃厚のチェダーチーズが入った「濃厚チーズ in ファミチキ」(248円)、カリッとクリーミーな「クリームチーズソース in クリスピーチキン」(198円)を数量限定で販売する。新TVCMに出演する八木莉可子さんが「そんなの絶対うまいじゃん、と思いましたが、想像を越えた美味しさでした」と新商品をアピールした。ファミリーマート、濃厚なチェダーチーズがたっぷり入った「