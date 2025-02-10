電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）は１０日、国内メーカーの２０２４年の携帯電話の国内出荷台数が前年比２６・０％減の５６９万５０００台だったと発表した。原材料や部品価格の高騰で、端末価格が上昇したことから買い控えが起き、１９９４年以来の低い水準となった。全体の８割弱を占めるスマートフォンの出荷台数は、１９・２％減の４５５万台だった。出荷台数は国内主要メーカー６社の合計で、米アップルの「ｉＰｈｏｎ