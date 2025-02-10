ボートレース戸田のG1「第70回関東地区選手権」は10日、予選2日目が行われた。渡辺雄朗（38＝東京）が安定した走りを披露している。初日を3、2着にまとめて挑んだ2日目4Rは3コースから2着。得点率7位タイで予選を折り返した。「スローからでも伸びたので、伸びはいい。ターン出口の押しも良かった」と感触も上々だ。24年はキャリアハイとなる年間5Vをマーク。「調整面で手応えを感じている」と自信をのぞかせる。1月の江戸