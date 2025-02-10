シャープが発表した2024年度第3四半期累計（2024年4月〜12月）の連結業績は、売上高が前年同期比6.0%減の1兆6579億円、営業利益は前年同期のマイナス35億円の赤字から203億円の黒字に転換。経常利益は前年同期比87.4%減の8億円、当期純利益は前年同期から56億円悪化し、マイナス35億円の赤字となった。2024年度第3四半期累計（2024年4月〜12月）の連結業績シャープの沖津雅浩社長兼CEOは、「第3四半期（2024年10〜12月）の売上高は