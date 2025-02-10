東京都議会自民党の政治団体「都議会自民党」の裏金事件を巡り、政治資金パーティー収入などを政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反（虚偽記入）罪で東京簡裁から罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を受けた会計担当の矢島英勝職員（72）の有罪が10日までに確定した。期限までに正式裁判を求める手続きをしなかった。起訴状によると、都議会自民党の2019、22年分の収支報告書に、パーティー券販売