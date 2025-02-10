Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、2月10日の第1試合に出場する4選手を発表した。レギュラーシーズンも終盤に差し掛かった中、今夜は豪華なファンイベント「プレミアムナイト」の開催日。選手たちもより一層気合いが入るところだ。注目は首位攻防戦。激しい火花が散るか。【映像】首位攻防戦！火花散るプレミアムナイト（生中継）首位を快走する赤坂ドリブンズ。ただ、夢の＋1000ポイントに届きそうで