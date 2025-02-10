大分県産ネギの年間産出額が100億円を達成したことを記念した大会が大分市で開かれました。 【写真を見る】大分県産ネギの年間産出額100億円を達成記念大会で安定生産に向け躍進誓う 大会には生産者や農業団体などからおよそ120人が出席しました。西日本一の産地の県では園芸品目の柱となる農作物を育てようと、2021年度から3年間「ねぎ産出額100億円プロジェクト」に取り組んできました。 農地の確保や新規就農の促進などを