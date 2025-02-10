Hyunsu Yim[ソウル １０日 ロイター] - 韓国の情報機関、国家情報院は、中国新興企業ディープシークが開発した生成ＡＩ（人工知能）アプリについて、「過度に」個人データを収集し、全ての入力データを自己学習のために利用していると批判した。国家情報院は９日発表した声明で「他の生成ＡＩサービスとは異なり、チャットの記録が転送可能であることが確認されている。個人を特定できるキーボードの入力パターンを収集し、vol