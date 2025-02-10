◆第５９回共同通信杯・Ｇ３（２月１６日、東京競馬場・芝１８００メートル）重賞戦線で経験を積んできた有力馬が多いなかで、新たに頭角を現してきた新興勢力に注目したい。前走の若竹賞を制してオープン入りを果たし、重賞初挑戦となるリトルジャイアンツ（牡３歳、美浦・村田一誠厩舎、父トーセンラー）は、伸びしろにあふれている。右回りだった前走はもたれる面を見せながら、直線は大外一気の追い込みで勝ち切って能力の片