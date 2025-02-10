地産地消のエネルギーで 持続的な農業を ー2012年に千葉エコ・エネルギーを設立した馬上さんですが、起業したきっかけから説明してもらえますか。 馬上一番のきっかけは、2011年の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故でした。父の故郷が福島県でして、福島県が大きな被害を受けたわけですね。震災当時、わたしは27歳で、自分の知見を何とか復興に活かすことはできないかと、結構