岡山県教育委員会の説明会 2012年に岡山操山高校の生徒が自殺した問題です。岡山県教育委員会は10日、1月に示した再発防止策について県立の学校長に説明をしました。 この問題は、2012年7月に、岡山操山高校の野球部のマネージャーだった当時2年生の男子生徒が、監督から厳しい叱責を受けた後に自殺したものです。 県教委は1月、2025年度から取り組む最終的な再発防止策を明らかにしていました。 10