東京時間17:50現在 香港ハンセン指数 21521.98（+388.44+1.84%） 中国上海総合指数 3322.17（+18.50+0.56%） 台湾加権指数 23252.14（-226.13-0.96%） 韓国総合株価指数 2521.27（-0.65-0.03%） 豪ＡＳＸ２００指数 8482.78（-28.65-0.34%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77184.88（-675.31-0.87%） １０日のアジア株は、まちまち。トランプ米大統領が中国からの小口の輸入品（８００