ユーロ圏１０年債利回り格差仏７２ｂｐと先週末並みの落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%） ドイツ2.374 フランス3.094（+72） イタリア3.463（+109） スペイン2.997（+62） オランダ2.564（+19） ギリシャ3.232（+86） ポルトガル2.811（+44） ベルギー2.952（+58） オーストリア2.73（+36） アイ