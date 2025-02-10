世の中は「結局お金」と思わざるを得ないことが多いですよね。特に女性の場合、セレブ婚を夢見る人もいると思いますが、セレブ自慢をされたりマウントをとられたりすると「絶対に見返してやる……！」とライバル視してしまうようで……？今回は「セレブ自慢をする友人が負けを認めた瞬間」にまつわるエピソードをご紹介します。友人を上回るセレブ婚「旦那がエリートでお金持ちだからと、いつも自慢話ばかりしてくる友人。独身の私