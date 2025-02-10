日本製鉄によるアメリカの「USスチール」買収を巡り、経団連の十倉会長は、日米首脳会談によって「もう一段、検討のステージに入った」と期待を示しました。経団連十倉雅和会長「もう一段、検討のステージに入ったということは、どうも事実のようなので、そこは大いに歓迎し、期待したいところだと思います」日本製鉄のUSスチール買収を巡っては、7日の日米首脳会談でトランプ大統領が「買収ではなく、投資を行うことで合意