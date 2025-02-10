大分県の2025年度の一般会計当初予算案が発表されました。 防災対策の強化などの事業費が盛り込まれ、総額は2024年度より129億円近く増え、およそ7027億円となっています。 佐藤知事 ◆佐藤知事「安心、元気、未来創造のビジョンの実行元年と位置付けています」 県の2025年度の当初予算案は総額およそ7027億円で過去7番目の規模となっています。 主に、2024年策定した長期総合計画に基づいた予算となっていて