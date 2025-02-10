冬の秋田を彩る小正月行事の1つ、仙北市の「上桧木内の紙風船上げ」です。つい先ほど打ち上げが始まりました。「1、2、3,せーのー」毎年2月10日に行われる仙北市西木町の小正月行事「上桧木内の紙風船上げ」です。先ほど午後6時に1回目の一斉打ち上げが行われました。大きさは幅約3メートル、高さ6メートルほど、冬の夜空を舞う紙風船が幻想的です。今年は地元の集落や保存会などが描いた約50個の紙風船が