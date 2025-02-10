10日朝、名古屋市中村区で集合住宅の一室が焼ける火事があり、この部屋に住む70代の男性が病院に搬送されました。 【写真を見る】77歳男性を病院に搬送 3階建て集合住宅で火災 「1階から火が出ている」と通報 名古屋・中村区 中村公園駅近く 消防などによりますと、10日午前8時40分ごろ、名古屋市中村区押木田町（おしきだちょう）の3階建ての集合住宅で、「1階から火が出ている」などと通りかかった人から消防に通報がありまし