楽天モバイルは、対象ユーザー限定のプログラム「最強こどもプログラム」と「最強青春プログラム」の特典内容を、2月3日から「ポイント還元」を「値引き」に変更した。3月請求分から各プログラム適用時のプラン料金は、それぞれ通常より割引となる。「最強こどもプログラム」と「最強青春プログラム」のお得度がアップ！●ポイント還元から値引きにアップデートポイント還元は実質的に値引きに相当するが、最初から値引きとす