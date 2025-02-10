新宿DASH国産バナナはわずか0.1%…大都会・新宿で挑戦を始めて312日。夏にはハウスを突き破るほど生長していたバナナの木だったが、冬の寒さで大ピンチ！？バナナ班長・松田指揮のもと、ハウスを温める対策を…。屋上の畑では冬野菜の代表格が収穫時。太一・松島・松田の３人が野菜オーディション開催！？