日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 15252( 14989) 6月限 255( 155) TOPIX先物 3月限8347(8347) 日経225ミニ 2月限8981(8981) 3月限299547(29954