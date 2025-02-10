日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 17330( 15003) 6月限 110( 110) TOPIX先物 3月限 13900( 13793) 日経225ミニ 2月限 12054(4554) 3月限238852(23881