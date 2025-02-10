日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9750円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 476( 476) BNPパリバ証券 147( 147) SBI証券 267( 111) フィリップ証券88(