大阪3月限 日経225先物38760-80（-0.20％） TOPIX先物2729.5-12.0（-0.43％） 日経225先物（3月限）は前日比80円安の3万8760円で取引を終了。寄り付きは3万8550円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万8375円）にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まった。寄り付き直後につけた3万8540円を安値にショートカバーとみられる動きが強まり、前場中盤にかけて3万8850円とプラス圏を回復する場面もみら