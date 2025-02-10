【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■春組オーディションでは、矢田萌華、瀬戸口心月、川端晃菜、海邉朱莉、長嶋凛桜の5名が合格！ 乃木坂46の6期生春組5名が発表され、春組5名のあらたな集合写真が公開された。 6期生オーディションは2024年の春と夏の2回に分けて実施され、合わせて11名が合格。春オーディションで合格した春組5名が、5日間連続でYouTubeチャンネル『乃木坂配信中』で発表され、連日X