北海道では今時期、冬のイベントが各地で開催され、大勢の外国人観光客が訪れています。一方で、ホテルの価格などが高騰して道民が道内旅行を控える傾向も出ていますが、宿泊業界では地元の客を呼び込もうと「お得なキャンペーン」に力を入れています。美しい山並みが見渡せる広々とした露天風呂。札幌市南区の定山渓です。温泉街で目立つのが外国人観光客の姿。その数は２０２４年１年間でおよそ３６８７万人と過去最多を記