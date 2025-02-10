71歳を迎えた“歌姫”は衰えることを知らなかったーー。2月6日、シンガーソングライターのユーミンこと松任谷由美による冬の恒例ライブ「SURF＆SNOWinNaebaVol.45」が新潟県・苗場で開催された。45回めとなる同ライブは、今季最強寒波が訪れたこともあり、会場となった「苗場プリンスホテル」の近く「苗場スキー場」の山頂では3mを超える積雪が観測されている。あたり一面、雪化粧をした苗場プリンスホテルはユーミン