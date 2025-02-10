ラッパーの般若が主演するABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』（全6話）の最終話が13日に放送される。それに伴い、本作に出演しているラッパーたちによるEP『MOGURA―Inspired songs―』が14日に配信リリースされることが10日、決定した。【動画】早くフル尺で見たい！「MOGURA―裸足のままで―」MV本作はラッパーの漢 a.k.a. GAMIから3年前に聞いた実話を基に企画された。ラップスキルのある警察官が、覚醒剤や