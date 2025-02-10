俳優の風間俊介、MEGUMIがW主演する、テレビ大阪・BSテレ東の真夜中ドラマ『それでも俺は、妻としたい』の第5話が、8日深夜に放送された。同作はリアル描写が話題で、特にTVer見逃し配信が好調となっている。NHK連続テレビ小説『ブギウギ』の脚本などを手がけた、足立紳氏による“ほぼ実録”の小説を実写化。脚本家の42歳ダメ夫・柳田豪太（風間）と妻・チカ（MEGUMI）の夜の営みをめぐる攻防戦を描く。豪太はチカと「したい」