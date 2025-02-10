ボートレース戸田のG1「第70回関東地区選手権」は10日、2日目を開催した。12Rドリーム戦は2コースから差した佐藤翼（36＝埼玉）がバックストレッチで2番手を航走。2マークで土屋智則につかまり、3着に終わったが、表情に悲観の色はなし。「出足の甘さは解消しました。全体に良かった。道中の判断ミスや相手関係です」と敗因を語った。「スタートはボチボチです。さらに良くしていきたいので上積みは狙います」と、ワンランク