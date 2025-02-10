シート打撃で、2本目の二塁打を放つヤクルト・沢井＝浦添沖縄・浦添キャンプで鍛錬を積むヤクルトの沢井が10日、シート打撃で3安打を放った。打撃が売りの左打ちの外野手は、レギュラー奪取を目指し「一年を通して結果を求めたい」と力強く語った。強烈な打球を引っ張った。金久保から右中間二塁打を放ち、育成の鈴木康からは右前打に右越え二塁打。臨時コーチの真中満さんから授かった狙い球の絞り方などの助言を生かして内角