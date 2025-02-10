新日本プロレス１１日大阪大会でＮＥＶＥＲ無差別級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝２９）に挑戦するボルチン・オレッグ（３２）が１０日、トークショーを行った。タイトルマッチ前日にイベントに出席したボルチンは「ＮＥＶＥＲのベルト、すごい取りたい気持ちがあります。このベルトを持っていた人は好きなレスラー、好きな戦いをしてた人だから」と闘志満々。昨年は東京スポーツ新聞社制定プロレ