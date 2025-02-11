Philip Blenkinsop[ブリュッセル／パリ／ベルリン １０日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）欧州委員会は１０日、トランプ米大統領が米国に輸入される全ての鉄鋼・アルミニウムへ２５％の関税を課すと明らかにしたことを受け、詳細な内容を確認してからＥＵの利益を守るために対応すると表明した。欧州委は声明文で、ＥＵ製品への追加関税に関する公式な通知は受けておらず、詳細や書面による説明のない「大まかな発表」には応じないと