【モデルプレス＝2025/02/10】声優の田邊幸輔が7日未明、単独物損事故を起こしたことがわかった。10日、所属事務所である青二プロダクションの公式サイトにて発表された。【写真】神木隆之介、人気声優と“双子コーデ”で遊ぶ◆声優・田邊幸輔、単独物損事故所属事務所は田邊について、7日未明、運転するバイクで単独物損事故を起こしたと報告。「現在、田邊本人は左膝骨折治療のため入院をしております」といい、12日配信予定とな