雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜が、10日までにTikTokを更新。オフショル姿でダンスを披露し、ファンを喜ばせた。【写真】16歳で妊娠・ギャルモデル、大胆な“グラビア姿”など（16枚）普段からエックスやインスタグラムにて、グラビアのオフショットや、水着姿、スタイル抜群の私服姿を披露している聖菜。先日は「週プレ写真集頼んでくれた？明日からオフショット載せていくね、」とつづり、自身の下着姿を投