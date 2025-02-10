人気コミック『太陽よりも眩しい星』が、2025年にテレビアニメ化されることが決定。原作者・河原和音よりアニメ化記念イラストとコメントが到着した。【写真】きらめく初恋ストーリー『太陽よりも眩しい星』、アニメ化記念イラスト原作は、「別冊マーガレット」（集英社）で連載中、コミックス累計250万部突破（2025年2月時点）の河原和音による人気コミック。平均より頑丈な女子・岩田朔英（いわた・さえ）。か弱くて助けてい