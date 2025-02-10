群馬県では、ファクトリーブランド等を一堂に集めたイベント「GUNMA FASHION MARKET」を、2025年2月11日(火・祝)に群馬県庁で開催します。 GUNMA FASHION MARKET  日時・会場日程：2025年2月11日(火・祝)時間：午前10時30分〜午後5時会場：群馬県庁1階県民ホール・県民広場(前橋市大手町1-1-1)入場料：無料主催：群馬県 群馬県では、老舗工場によるファクトリーブランドの立ち上げや、繊維企業と協業するた