巨人の大勢投手が、MLBシカゴ･カブスの今永昇太投手とのやりとりについて明かしました。今永投手はDeNAからカブスに移籍。昨季はメジャー1年目にもかかわらず見事な投球で勝ち星を積み重ね、15勝をあげました。その理論派な姿から「投げる哲学者」とも呼ばれています。大勢投手はそんな今永投手に“弟子入り”。2023年のWBCでチームメートとして過ごす中で学ぶことが多かったといい、昨オフはともに自主トレを行いました。今永投手