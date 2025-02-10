中国政府は、アメリカのトランプ政権による追加関税に対抗して、10日、アメリカからの原油などへの報復関税を発動しました。アメリカのトランプ大統領が決定した中国への10％の追加関税が発動されたことを受け、中国政府は先週、アメリカからの石炭と液化天然ガスに15％、原油などに10％の追加関税を課す対抗措置を発表していました。中国国営メディアによりますと、中国政府は10日午前0時に、予定通りに報復関税を発動したという