2月9日、畑芽育がInstagramを更新した。【写真】カメラを見つめる様子や、ターザンロープを楽しむ姿を公開畑は、自身のInstagramアカウントにて、落ち葉を持った姿や遊具で遊ぶ様子、カメラを見つめるレトロな質感の写真を公開。この投稿に対して、ファンからは、「どの写真も可愛すぎます」「無邪気な笑顔がとても愛おしい」「永遠に眺められるな〜」「天使だね」「きゅるきゅるすぎて超かわいい」「最高」などの反響が寄せられて