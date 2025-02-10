料理研究家の桜井奈々が9日に自身のアメブロを更新。イチゴ狩りで美味しいものを見分ける方法を紹介した。この日、桜井は「紅ほっぺ食べ放題」のため静岡県を訪れたことを報告。「眼福 アドレナリンですぎる」と興奮気味に述べ「私はせっかちとフルーツ好きが過ぎるので、イチゴ狩りの時はヘタも食べちゃいます」とお茶目につづった。続けて「おいしいイチゴを簡単に見分けるポイントはイチゴのタネの色！！」だと明かし「タネの色