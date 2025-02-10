ミセスモデルの武東由美が9日に自身のアメブロを更新。大人気だった会員制倉庫型スーパー『コストコ』の期間限定品を紹介した。この日、武東は「譲渡会はこんな感じのお部屋でしています」と写真とともに報告。「みんなカフェラテ希望！」といい譲渡会に参加したメンバーとコンビニエンスストア『セブン‐イレブン』のホットカフェラテを手に乾杯している様子も公開した。続けて更新したブログでは「期間限定コストコ『フロランタ