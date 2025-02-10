遅れている北陸新幹線の新大阪への延伸。与党が京都府と市に着工への理解を求めました。北陸新幹線の新大阪への延伸に取り組む与党の整備委員会が２月１０日、京都府の西脇隆俊知事らと面会しました。延伸は来年度中の着工を目標としていましたが、京都府や京都市が地下水や財源について懸念を示し、着工の目標が遅れています。整備委員会は地下水の問題などについて…（与党の整備委員会西田昌司委員長）「科学的知見に