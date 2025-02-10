将棋の藤井聡太竜王（２２）（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖）は１０日、東京都渋谷区で行われたＮＨＫ杯テレビ将棋トーナメントの対局に勝ち、史上最年少の２２歳６か月で通算４００勝を達成した。これまでの最年少記録は羽生善治九段（５４）が１９９４年２月に達成した際の２３歳４か月だった。この日の終局後、藤井竜王は「スピードよりも、最終的にどれだけ勝ち星を積み重ねていけるかが重要だと思う」と話した。