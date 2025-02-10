韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「쌀국수（サルグクス）」の意味知ってる？「쌀국수（サルグクス）」という言葉を聞いたことはありますか？韓国の「칼국수（カルグクス）」という食べ物を知っている人は、「쌀국수（サルグクス）」の意味も想像できるかもしれません。「쌀&#