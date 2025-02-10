中国の王毅外相、ルビオ米国務長官（ロイター＝共同）【北京共同】中国外務省は10日、王毅外相がドイツで開かれるミュンヘン安全保障会議や南アフリカで開催の20カ国・地域（G20）外相会合に出席すると発表した。ミュンヘン入りする見通しのルビオ米国務長官と初の対面会談が実現するかどうかが焦点。トランプ米大統領は中国からの輸入品に対する10％の追加関税を発動した。中国は10日、米国製品に最大15％の報復関税を課すな