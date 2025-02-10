広島市内の自宅で、当時3歳の息子に粘着テープを巻きつけ拘束したなどとして母親と祖父が起訴されました。起訴されたのは男の子の母親（26）と祖父（52）の2人です。起訴状などによりますと2人は去年9月、広島市南区の自宅で当時3歳の息子の両手・両腕と両足首に粘着テープを巻きつけて縛り、約5時間半にわたり拘束した疑いです。2人は逮捕時の調べに対し容疑を認め、スマートフォンには当時の写真が残されてい