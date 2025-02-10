首脳会談の後、トランプ氏とは「相性が合う」と自信をのぞかせている石破総理ですが、会談の舞台裏では何があったのでしょうか。石破総理「強い使命感を持たれた方だということをお世辞全く抜きで、そのように感じたところでございます」トランプ大統領「私は石破総理が素晴らしい総理になると思います。総理は力強い方です」初めての首脳会談で、互いを称え合った石破総理とトランプ氏。帰国後、石破総理は…石破総理（NHK番組で