飲食業界で広がりをみせている「紙ストロー」を巡り、アメリカのトランプ大統領が驚きの宣言をしました。トランプ大統領は7日、SNSの投稿で「来週、大統領令に署名してバカげたバイデンが推薦してきた役立たずの紙ストローを廃止する。プラスチックに戻す！口の中で溶けてしまう不快なストローなしで飲み物を味わって！」と訴えました。近く紙ストロー導入を中止する大統領令に署名すると宣言したのです。海洋プラスチック問題が注